„Uchwalone przez Parlament i podpisane przez Prezydenta nowe ustawy dotyczące sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa są w wielu rozwiązaniach sprzeczne z normami Konstytucji RP, łamią zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów” – napisali w uchwale sędziowie SN.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN (ZOSSN) obradowało nad sytuacją prawną po wejściu w życie prezydenckiej reformy Sądu Najwyższego. Sędziowie niemal jednogłośnie zaprotestowali przeciw łamaniu konstytucji przez prezydenta Andrzeja Dudę i PiS. Uchwałę przyjęto 68 głosami „za” przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Polskie władze dewastują własny Sąd Najwyższy

Zgromadzenie obradowało w pomniejszonym składzie, bo SN stracił we wtorek pierwszych sędziów. Na przymusową sędziowską emeryturę odeszło czterech sędziów ze zlikwidowanej właśnie Izby Wojskowej. To pierwsze ofiary prezydenckiej reformy najważniejszego sądu w kraju. Wkrótce będzie ich więcej, bo Duda obniżył wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku z 70 do 65 lat i zapewnił sobie prawo decydowania, którzy z nich będą mogli orzekać dłużej. W ten sposób w lipcu będzie można usunąć nawet 28 sędziów, w tym pierwszą prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf, chociaż według konstytucji jej kadencja powinna trwać do 2020 r.