Ponad 18,5 mln zł – to subwencja z budżetu państwa dla PiS w 2017 r. Z tego partia wydała 9,7 mln zł, milion przekazała na obowiązkowy fundusz ekspercki, reszta poszła na cele statutowe i na wynagrodzenia. Tak wynika ze sprawozdania finansowego, które we wtorek przejrzeliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej.

Na liście płac odnaleźliśmy spółkę Solvere Anny Plakwicz i Piotra Matczuka, którzy niedawno wrócili do kancelarii premiera. On jako dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu, ona jako szefowa departamentu obsługi medialnej CIR. Na swoim byli krótko – firmę założyli jeszcze jako pracownicy premier Beaty Szydło w maju 2017 r. Potem CBA uznało, że to złamanie ustawy antykorupcyjnej, która zabrania prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników publicznych. Sprawa jest od miesięcy w prokuraturze.

Pierwszy adres Solvere to gdańska siedziba kancelarii adwokackiej Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy, która od lat jest na liście płac PiS. W 2017 r. zarobiła prawie pół miliona złotych. Solvere zasłynęła kampanią „Sprawiedliwe sądy” na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej, sponsorowanej przez największe spółki skarbu państwa. Kampania pokazywała sędziów jako złodziei kiełbas i pijaków, często wykorzystując nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje. Wiceprezes Fundacji Maciej Świrski stwierdził, że Solvere zarobiła 240 tys. zł, ale nigdy nie pokazał rachunków.

To nie koniec profitów w trakcie krótkiej historii Solvere. Przelewy z PiS dla firmy wyniosły ponad 450 tys. zł. Od sierpnia do końca grudnia partia płaciła spółce 73,8 tys. zł miesięcznie, w lipcu przelała połowę tej sumy. PiS nie odpowiedział nam za co.

Partia płaci hojnie zaufanym Jarosława Kaczyńskiego.

Jedno z wyższych wynagrodzeń w centrali PiS ma Barbara Skrzypek, asystentka prezesa partii, zatrudniona na stanowisku dyrektora biura prezydialnego – średnio blisko 10 tys. zł miesięcznie. Skrzypek ma udziały w spółce Srebrna i zasiada w jej radzie nadzorczej. To najważniejsza firma zaplecza biznesowego środowiska PiS, która czerpie zyski z dwóch nieruchomości na warszawskiej Woli.

Skrzypek jest również we władzach spółki Forum, powiązanej kapitałowo ze Srebrną, wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie”. Miejsca w radzie nadzorczej dzieli z Katarzyną Lubiak, koleżanką z sekretariatu w centrali PiS (partia płaci jej od 6,6 tys. zł do 7,7 tys. zł miesięcznie), i Jackiem Rudzińskim. To kierowca Kaczyńskiego i jego wieloletni znajomy, w partii nazywany „cieniem prezesa”. Wożąc go, zarabia 4,6 tys. zł, ale we wrześniu 2017 r. dostał 13 tys. zł „nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy”, którą wypłaciła mu partia.

Na liście płac PiS jest także drugi kierowca prezesa Jacek Cieślikowski. Posługuje się tytułem „asystent prezesa partii ds. koordynacji struktur w terenie oraz główny specjalista ds. floty i logistyki”, zarabia blisko 5 tys. zł. Jest warszawskim radnym, a przez ostatnie lata przewijał się w biznesach środowiska PiS. Dziś kieruje spółką Geranium i zasiada w zarządzie Srebrnej. Obie posady są płatne.

Stałe pozycje miesięczne w budżecie PiS to pensje ochroniarzy Kaczyńskiego (135 tys. zł) i przelewy dla fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka (36,9 tys. zł). Od lat zarabiają też ci sami biznesmeni. Transport zapewnia m.in. firma Gerwazy Jarosława Masztanowicza – za 132 tys. rocznie. Z kolei rzeszowska spółka Media Film Dariusza Gąsiora produkuje filmy i organizuje kongresy, w 2017 r. zarobiła dzięki PiS blisko 618 tys. zł. Najwięcej – prawie 200 tys. zł – w lipcu, gdy partia organizowała swój kongres programowy w Przysusze. Tak się składa, że Masztanowicz i Gąsior wsparli pokaźnymi wpłatami grupę polityczną PiS w europarlamencie i związany z nią europejski think tank.

W PiS kosztowna jest również reprezentacja. Partyjne przypinki to 59 tys. zł, drzewce i chorągiewki – 80 tys., długopisy i pióra – 65 tys., kalendarze – 242 tys. zł. PiS nie wydał za to ani grosza na działalność wydawniczo-edukacyjną.