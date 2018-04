Ankieterzy Kantar Millward Brown na zlecenie „Faktów” TVN spytali Polaków, czy przyczyną katastrofy smoleńskiej był zamach. 59 proc. respondentów zdecydowanie lub raczej nie zgodziło się z taką tezą, 26 proc. uważa, że na pewno lub raczej doszło do zamachu, a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Tymczasem przy okazji najbliższej miesięcznicy smoleńskiej nie zostanie opublikowany szumnie zapowiadany raport podkomisji Antoniego Macierewicza. Przyznał to w rozmowie z „Gazetą Polską” Jarosław Kaczyński. – Będzie za to raport częściowy, który – tak mniemam – szczegółowo pokaże, co bezsprzecznie zostało już ustalone – stwierdził prezes PiS. Dodał również, że „raport częściowy wskaże pytania, na które podkomisja będzie szukała odpowiedzi”.

Kaczyński: Zaawansowane analizy wymagają czasu

Według Kaczyńskiego „niezwykle ważne” mogą okazać się wyniki prac amerykańskich ekspertów, którzy kilka tygodni temu pracowali w Mińsku Mazowieckim na bliźniaczym do rozbitego tupolewa samolocie Tu-154. – To zaawansowane technicznie analizy wymagające czasu. Według zapowiedzi badania te zajmą około roku, może nawet nieco dłużej – podkreślił prezes PiS.