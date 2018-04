Jacek Kapica w latach 2008-15 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Służby Celnej. – Stopień zagrożenia wobec Kapicy został oceniony jako najwyższy, dlatego przydzielono mu środki ochrony, jakie przysługują premierowi i prezydentowi – mówi „Wyborczej” gen. Marian Janicki, który w latach 2007-12 kierował Biurem Ochrony Rządu.

Według relacji Janickiego skalę niebezpieczeństwa, jakie groziło ówczesnemu szefowi Służby Celnej, oceniał specjalny zespół złożony z funkcjonariuszy BOR, Centralnego Biura Śledczego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chroniono nie tylko samego Kapicę, ale również jego bliskich. Powodem były groźby zamachu – były to zarówno anonimy docierające do ministerstwa, jak i informacje operacyjne CBŚ, które ustaliło, że że Kapica miał być wyeliminowany na zlecenie ludzi czerpiącychzyski z rynku automatów do gry.