„Jestem przekonany, że te przepisy pomogą spełnić powszechne oczekiwania dotyczące polskich sądów, w tym sprawności ich procedowania. Nie mam wątpliwości, że to nowe prawo już niedługo przyczyni się do przywrócenia autorytetu Sądu Najwyższego” – napisał do sędziów SN prezydent Andrzej Duda.

Gdy w marcu w Sądzie Najwyższym list odczytał prezydencki minister Andrzej Dera, przez salę przeszedł pomruk niezadowolenia, a część sędziów zareagowała śmiechem. W 2017 r. 82 sędziów SN rozpoznało ponad 11 tys. spraw, kolejny rok z rzędu o kilkaset spraw więcej, niż wpłynęło. – Sąd Najwyższy od lat działa sprawnie, a w regulacjach nie ma w ogóle norm, które służyłyby przyspieszeniu postępowania. Oczywiste jest, że uchwalone przepisy służą głównie wymianie personalnej – uważa pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 3 kwietnia wraz z wejściem w życie prezydenckiej reformy SN, do której PiS wprowadził swoje poprawki. Ustawa zmienia strukturę i sposób funkcjonowania najważniejszego sądu w kraju, który sprawuje nadzór nad orzecznictwem, rozpoznaje kasacje, stwierdza ważność ogólnopolskich wyborów.