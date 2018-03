– System z naczelnikiem, który nie pełni żadnej funkcji państwowej, przestał być sterowalny. To się sprawdzało w opozycji, gdy Jarosław Kaczyński był tym, który decydował o wszystkim. Tylko że wtedy dotyczyło to co najwyżej sporów o miejsca na listach albo wyboru szefów lokalnych struktur – mówi polityk PiS. Jego zdaniem „teraz wystarczy, by Kaczyński zniknął na dwa dni, bo ma katar, a w partii już tworzy się korek”.

Jednak z gabinetu prezesa w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej nadal przychodzą rozkazy. – Stamtąd wyszły m.in. propozycje zmian w ustawach o sądach powszechnych czy decyzja o publikacji zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – opowiada osoba z otoczenia Kaczyńskiego. Bo w partii obowiązuje teraz linia, że najważniejsze jest zakończenie sporu z Brukselą i wyciszenie konfliktu z Izraelem.

Kaczyński upokorzył Ziobrę?

– Zmiany zaproponowali negocjatorzy, którzy rozmawiają z Komisją Europejską, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości mogło być nimi zaskoczone – opowiada nasz rozmówca. I wylicza nazwiska negocjatorów: premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Jacek Czaputowicz, wiceminister Konrad Szymański i stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. W PiS liczą, że sprawa uruchomionego wobec Polski postępowania z art. 7 w sporze o praworządność wyblaknie w drugim kwartale roku. – Do wakacji będzie po temacie – obstawiają niektórzy. Inni, bardziej optymistyczni, mówią nawet o kwietniu.