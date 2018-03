– Instytucja, która ma odpowiadać za dobrą jakość wizerunku Polski, powinna pokazać, że szewc umie sobie uszyć buty. Na tym polu się nie sprawdziła – powiedział w Polsat News Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. I zaproponował, by minister kultury Piotr Gliński powołał „mały zespół”, który oceni, czy ekipa z Polskiej Fundacji Narodowej się sprawdziła.

Polska Fundacja Narodowa na cenzurowanym

Nasi rozmówcy z PiS twierdzą, że od zmiany premiera w styczniu Fundacja jest na cenzurowanym. – Miara się przebrała w szczycie kryzysu polsko-izraelskiego, po nowelizacji ustawy o IPN. Bo nic nie zrobili, by pomóc – mówi nam źródło z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego.

Według naszych informacji szukano kogoś, kto profesjonalnie poprowadzi PFN, która dostała już od spółek skarbu państwa 243 mln zł. Ale chętnych nie było – odmawiali, bo wokół Fundacji panuje bardzo zła atmosfera.

CZYTAJ TEŻ: Sprawa billboardu Polskiej Fundacji Narodowej wraca do prokuratury

Od początku rządzą nią ludzie z klucza politycznego: warszawski radny PiS Cezary Jurkiewicz, zasłużony podczas organizacji miesięcznic smoleńskich, i Maciej Świrski, protegowany wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego.

Skandalem była zeszłoroczna kampania „Sprawiedliwe sądy” za 19 mln zł, na której zarobili byli PR-owcy premier Beaty Szydło.

Projekt Polska 100

Teraz „Wyborcza” ujawniła niejasności związane z wyborem i finansowaniem projektu Polska 100, trzyletniego rejsu z okazji 100-lecia niepodległości. Tym razem beneficjantem jest fundacja Navigare założona przez Mateusza Kusznierewicza, byłego mistrza olimpijskiego w żeglarstwie. To ona dostała kontrakt na obsługę rejsu dookoła świata, który wymyślił Kusznierewicz.

Prezesem Navigare jest Piotr Obidziński, który łączy to z funkcją dyrektora projektu Polska 100. Od 2014 r. jest współwłaścicielem firmy doradczej z Markiem Siwcem, byłym europosłem SLD i ministrem z kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Obidziński powiedział nam, że Navigare dostała rocznie 3 mln zł na sfinansowanie wyprawy. Zapewnia, że to wystarczy na opłacenie załogi, opłaty portowe, ubezpieczenia, hotele, serwis jachtu etc. Bo uczestnicy zgodzili się pływać za jedną trzecią rynkowych stawek.

Te są bardzo wysokie w przypadku podobnych załóg. Żeglarze, z którymi rozmawialiśmy, szacują koszt całego projektu morskiego na ok.

20 mln zł. Wyliczają niezbędne wydatki: samo ubezpieczenie jachtu wynosi 20-35 tys. euro rocznie (w zależności od wartości jednostki). Dzienna stawka skipera czy nawigatora to od 300 do 1 tys. euro.

CZYTAJ TEŻ: Polska Fundacja Narodowa płynie z milionami. Na jacht i rejs dookoła świata wyda nawet 20 mln zł

Polska 100 nie chce też ujawnić, ile kosztował używany jacht SFS II z 2011 r., który przemalowuje w biało--czerwone barwy w stoczni w pobliżu Saint-Tropez.

Jacht pod koniec 2017 r. był w rękach słynnej firmy Bernard Gallay. Zapytaliśmy ją, kto kupił SFS II i za ile. Po kilku dniach i dwóch telefonach otrzymaliśmy odpowiedź: musi pan zrozumieć, że nie możemy ujawnić poufnych informacji. To dziwne, bo Bernard Gallay chwali się na swojej stronie licznymi transakcjami. W 2017 r. bliźniaczy jacht został sprzedany za 1,25 mln euro.

Do tego dochodzą koszty przystosowania do długiego rejsu: komplet nowych żagli to ok. 150 tys. euro, osprzęt do masztu – 90-110 tys. euro; w sumie ok. 1 mln zł. A trzeba mieć kilka kompletów.

Ale to nie koniec. Kusznierewicz chce wziąć udział w sześciu ważnych regatach i odwiedzić sto portów. W części z nich mają się odbyć promocyjne imprezy, ale organizowane już przez PFN i różne ministerstwa. To kolejne wydatki.

PiS kręci nosem na Kusznierewicza

Polityków PiS irytują też wcześniejsze związki Kusznierewicza z Platformą Obywatelską. Żeglarz wystąpił w partyjnym klipie w 2011 r., był w komitecie Bronisława Komorowskiego, fotografował się z nim na żaglach.

„Panie Kusznierewicz, miej Pan honor, wycofaj się! Wiemy, że kasa non olet, ale Pan już na zawsze zostanie 'twarzą' Kulczyka, Kwaśniewskiego, Tuska, Komorowskiego, a żona ciągle przeciw nam. Brać kasę od 'ciemnogrodu', od PiS-u - 'dramatu dla Polski'? Wstyd!” – napisała na Twitterze posłanka Krystyna Pawłowicz.

---

Wyborcza to Wy, piszcie: listy@wyborcza.pl