Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej w MON, spotkał się w połowie marca z rodzinami ofiar katastrofy. Uprzedzał je, że w ósmą rocznicę katastrofy nie będzie raportu podkomisji – jedynie sprawozdanie z tego, co dotąd zrobiła.

CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa zamachu w Smoleńsku. Raportu podkomisji 10 kwietnia nie będzie

Co znajdzie się w tym sprawozdaniu? Rodziny pytały m.in. o ostatnie rewelacje prof. Wiesława Biniendy, wiceszefa podkomisji, który pod koniec lutego informował, że do skrzydła tupolewa przyczepiono paski detonacyjne. Macierewicz na spotkaniu tłumaczył, że to tylko hipoteza badawcza zakładająca, że gdyby ktoś chciał wysadzić skrzydło, mógłby to zrobić w ten sposób. Czyli podkomisja wciąż niczego w tej sprawie nie ustaliła.

Były też pytania o nieodnalezioną na miejscu katastrofy jedną z pięciu czarnych skrzynek o oznaczeniu K3-63. Macierewicz twierdzi, że zabrali ją Rosjanie. – Odnaleziono jeden z najważniejszych materialnych dowodów. Ten dowód został zatuszowany przez Rosjan. Jest to rejestrator, który rejestruje analogowy zapis lotu. Bardzo trudno go sfałszować, a w istocie nie można – mówił niedawno w TV Republika. – Wszelkie materiały dowodowe były przez kluczowe momenty w rękach rosyjskich. Mamy tu do czynienia z oczywistym fałszowaniem. Wniosek jest jeden: rejestrator zniknął, ponieważ nie da się go sfałszować. Dlaczego Rosjanie zostawili pozostałe? Tamte mogli spreparować – ogłosił.

Smoleńsk. Zapowiedzi kontra rzeczywistość

Dowód „znaleziony” na zdjęciu

Czym jest zaginiony rejestrator K3-63? To bardzo proste analogowe urządzenie rejestrujące jedynie trzy parametry: przeciążenie pionowe samolotu, prędkość i wysokość barometryczną lotu. Nośnikiem, na którym zapisują się dane (właściwie są „wydrapywane” za pomocą specjalnego rysika), jest taśma filmowa 35 mm.

CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa smoleńska. Upada teza o zamachu. Opinia biegłych, której nie chce pokazać prokuratura Ziobry

Oczywiście podkomisja niczego nie „odnalazła”. Macierewicz opowiada jedynie o tym, że na jednym ze zdjęć katastrofy „udało się zidentyfikować obudowę i mocowanie (...), które bliźniaczo przypominają kasetę rejestratora”. Czyli na zdjęciach ujrzeli nawet nie sam rejestrator, ale „bliźniaczo podobną kasetę”.

Podkomisja nie mogła znaleźć „materialnego dowodu” z prostego powodu: żaden z jej członków nigdy nie był na lotnisku pod Smoleńskiem i nie przeprowadził oględzin wraku (choć podkomisja to zapowiadała).

Obudowa rejestratora jest wykonana z materiału nieodpornego na działanie dużych przeciążeń i wysokiej temperatury, więc jest wysoce prawdopodobne, iż uległ on całkowitej destrukcji. Nawet gdyby jakimś cudem został odnaleziony, wartość dowodowa zarejestrowanych przez niego parametrów byłaby wątpliwa ze względu na niewielką dokładność rejestrowanych danych.

Nie było śladów ingerencji

W tupolewie standardowo było pięć czarnych skrzynek. Na miejscu katastrofy odnaleziono cztery.

O teorię Macierewicza, że czarne skrzynki sfałszowano (poza K3-63, którą Rosjanie ukryli, bo jej się nie da sfałszować), zapytaliśmy Pawła Jajkowskiego z firmy ATM, producenta polskiej czarnej skrzynki ATM-QAR, która także była zainstalowana w prezydenckim samolocie.

– Jest dokładnie przeciwnie – mówi „Wyborczej” Jajkowski. – Właśnie K3-63 najprościej sfałszować, bo drapie rysikiem po taśmie filmowej. Wymiana taśmy to prosta czynność, specjaliście może zająć nie więcej niż kilka minut.

– Polski rejestrator ATM-QAR został odczytany 16 i 17 kwietnia 2010 r. w Warszawie, nie w Moskwie, przez zespół ekspertów składający się z przedstawicieli ATM, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i Prokuratury Wojskowej. W pracach uczestniczył też jako obserwator przedstawiciel rosyjskiego MAK – mówi Jajkowski, który był obecny podczas odczytu. – Rejestrator był bardzo zniszczony, wszystko było posklejane błotem. Jedynym w pełni ocalałym elementem była kaseta, na której zapisują się dane. Nie było śladów ingerencji, widać było, że nikt się do niej nie próbował dostać – zapewnia.

CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa smoleńska. Co wydarzyło się w Smoleńsku?

Rosjanie mogli zrobić odczyt, zanim przysłali rejestrator? – pytam.

Jajkowski: – Teoretycznie tak. ATM-QAR używały w latach 90. rosyjskie linie Aerofłot. Ale nawet gdyby im się udało, mogliby jedynie skopiować dane na dysk komputera. Niemożliwa byłaby deszyfracja zapisu. Specjalny klucz software’owy miało tylko laboratorium kontroli lotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, które na co dzień zajmowało się analizą danych z tego samolotu. Co do fałszowania zapisów to trzeba by go było dokonać na wszystkich odnalezionych rejestratorach ze względu na możliwość porównania ich zapisów. Bardzo szybkie odnalezienie (i odczytanie w obecności polskich przedstawicieli z Komisji Badania Wypadków Lotniczych) obu rosyjskich rejestratorów pozostawiało bardzo niewiele czasu na dokonanie ewentualnego fałszerstwa, czyniąc tę operację praktycznie niewykonalną.

Co odczytaliście z ATM-QAR?

Jajkowski: – Nasz zespół dokonał jedynie skopiowania danych z kasety rejestratora na dysk komputera. Nie analizowaliśmy tych danych, ponieważ było to w gestii rządowej komisji Jerzego Millera.

Na podstawie odczytów z odnalezionych czarnych skrzynek komisja Millera ustaliła, że samolot do końca był sprawny, nie było skoku ciśnienia, temperatury, nie nagrały się odgłosy wybuchu. Do katastrofy doszło, bo samolot był za nisko, leciał za szybko, a przez gęstą mgłę załoga nie widziała ziemi.

Jakie czarne skrzynki były na pokładzie tupolewa

Na miejscu katastrofy odnaleziono cztery z pięciu czarnych skrzynek

Rosyjski rejestrator parametrów lotu MłP-14-5, który zapisuje na taśmie magnetycznej dane o pracy zespołów napędowych, systemów pokładowych i wyposażenia z ostatnich 50 godzin lotu samolotu. Jego specjalna ochronna obudowa może wytrzymać przez 15 minut działanie temperatury ok. 1000 stopni Celsjusza, udarów i przeciążeń czy wody morskiej (do 36 godzin). Rosyjski magnetofon pokładowy MARS-BM, który rejestruje korespondencję z radiostacji pokładowych, rozmowy pomiędzy członkami załogi przez interkom, a także dźwięki w kabinie takie jak rozmowy osób postronnych będących w zasięgu mikrofonów czy charakterystyczne sygnały, np. wyłączenia autopilota, zapewnia ciągły zapis turbosprężarek trzech silników z co najmniej ostatnich 30 minut lotu. Polski cyfrowy rejestrator eksploatacyjny ATM-QAR/R128ENC zapisujący dane z ostatnich kilkudziesięciu godzin lotu w specjalnej kasecie pamięci typu ATM-MC4/15. Rejestrator rejestruje te same dane co MłP-14-5 oraz dodatkowo czas, datę i sygnały z czujników wibracji silników (wchodzących w skład systemu monitoringu poziomu wibracji silników szwajcarskiej firmy VIBROMETER SA). Rosyjski taśmowy rejestrator eksploatacyjny typu KBN 1-1, który zapisuje parametry lotu na taśmie magnetycznej umieszczonej w specjalnej kasecie typu KS-13 (przypominającej kasetę wideo VHS). Jego rola była identyczna z tą, którą odgrywał na pokładzie ATM-QAR, więc nie był na co dzień wykorzystywany do rejestracji. Wykorzystywano go jedynie (zamiast ATM-QAR) w trakcie przelotów na remonty i okresowe przeglądy, które były wykonywane w Rosji (był wykorzystywany przez Rosjan również w trakcie oblotów samolotu po wykonanych pracach).

Nie odnaleziono piątej skrzynki – rosyjskiego rejestratora K3-63 (jego obudowa nie jest tak wytrzymała jak dwóch pierwszych rejestratorów MłP-14-5 i MARS BM), to pomocnicze urządzenie jest przydatne, gdyby nie udało się odzyskać danych z rejestratorów MSRP lub ATM-QAR; zapisuje dane o czasie, wysokości barometrycznej, prędkości i przeciążeniach.

---

Wyborcza to Wy, piszcie: listy@wyborcza.pl