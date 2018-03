Dwie nowe izby Sądu Najwyższego – Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli i Spraw Publicznych – mają zacząć działać od 3 kwietnia. Ich powstanie zakłada podpisana przez prezydenta w grudniu 2017 r. nowa ustawa o SN. By sfinansować ich działalność, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce zasilić budżet SN 32 mln zł przeznaczonymi dotąd na sądy powszechne.

– Nie ma podstaw do tego, by odbierać pieniądze sądom powszechnym. Jeżeli rząd zdecydował się na zmiany w SN, to powinien zabezpieczyć środki w budżecie. Tymczasem widać, że ktoś nie przewidział wydatków i szybkim ruchem chce załatać dziurę. Zapomina, że sądy powszechne od dawna borykają się z brakami kadrowymi i finansowymi. Pracownicy nie zarabiają godnie, brakuje asystentów. Mamy też wakaty na stanowiskach sędziów, bo minister...