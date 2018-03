W 2010 r. – 3 tysiące, w 2013 r. – 10 tys., w 2014 r. – ponad 15 tys., w 2015 r. – 23 tys., w 2016. r – 29 tys., a rok temu już ponad 30 tys. – liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień rośnie w Polsce lawinowo. – Na razie jesteśmy na bezpiecznym poziomie, bo zaszczepione jest 95 proc. populacji, ale co roku obserwujemy, że liczba przeciwników szczepień rośnie o ok. 30 proc. W 2016 r. liczba ta wzrosła o 31,6 proc. w stosunku do danych z końca 2015 r., o 87 proc. w stosunku do 2014 r. i aż o 186 proc. w stosunku do 2013 r. – wylicza Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Tymczasem przez Europę przetacza się właśnie fala wirusa odry. W 2017 r. liczba osób chorych wzrosła czterokrotnie w stosunku do 2016 r. Odnotowano ponad 21 tys. przypadków, w tym 35 śmiertelnych...