W SOP nazywają to 542 plus. Chodzi o dodatek (ok. 700 zł brutto) dla tych, którzy mimo wysługi lat zdecydują się pracować dalej.

Nowa służba (w lutym zastąpiła Biuro Ochrony Rządu) potrzebuje ludzi, bo reforma PiS powiększyła jej zakres zadań. Liczebność formacji będzie musiała wzrosnąć z ok. 2 tys. do 3,5 tys. osób.

SOP: „Szukamy najlepszych!”

Od jesieni 2017 r. SOP prowadzi nabór. Pod hasłem „Szukamy najlepszych!” przyjmie każdego, kto spełnia niezbyt wyśrubowane kryteria (wykształcenie średnie, niekaralność, uregulowany stosunek do służby wojskowej).

Na razie problem SOP to odpływ funkcjonariuszy, którzy mają 15 lat wysługi i uprawnienia emerytalne. Według źródeł „Wyborczej” raporty o odejście złożyło 15 z ok...