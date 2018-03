Taylor to Brytyjczyk, który na początku lutego ogłosił publicznie, że w Smoleńsku „doszło do wewnętrznej eksplozji”, „najpierw w lewym skrzydle, a potem w kadłubie samolotu Tu-154M w ostatnich sekundach lotu”. Do tych wniosków doszedł nie na podstawie oględzin wraku czy miejsca zdarzenia,?lecz m.in. „na podstawie szczegółowej analizy wielu dokładnych fotografii”. Taylor powiedział, że zniszczenie lewego skrzydła „nie mogło być spowodowane jakąś kolizją z brzozą”. To wersja oficjalna.

Inne tezy dla rodzin ofiar

Ale Taylor o swoich ustaleniach opowiadał też podczas spotkania z rodzinami ofiar katastrofy w zeszłym roku...