Ostatnią bombę ekologiczną – składowisko niebezpiecznych odpadów – namierzono niedawno w Gorlicach. W beczkach odkrytych na terenie dawnej rafinerii Glimar jest m.in. kwas siarkowy. Do miasta przyjechał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Obiecał pomoc i powiedział, że w resorcie działa już specjalny zespół, który ma zinwentaryzować najbardziej zanieczyszczone obszary poprzemysłowe. Jego członkowie do tej pory „zidentyfikowali m.in. osiem historycznych miejsc nagromadzenia odpadów”, w tym trzy najbardziej niebezpieczne dla ludzi i środowiska bomby ekologiczne: Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach, teren należący dawniej do bydgoskiego Zachemu i Zakłady Organika-Azot w Jaworznie. Wszystkie one są od dawna doskonale znane zarówno naukowcom zajmującym się zanieczyszczeniami, jak i samorządowcom.

...