Apel dotyczący łódzkiej Matki Polki pojawił się w portalach społecznościowych: „Chodzi o Oddział Neurologii. Dzieciaki potrzebują pomocy. Po wielu latach zaniedbań w szpitalu brakuje niemal wszystkiego. Dzieci śpią na rozwalających się i zapadających łóżkach – brakuje pościeli, koców, poza tym artykułów szkolnych, kredek, malowanek, plastelin, farb, mazaków, bloków rysunkowych. Chodzi o to, by dzieci miały czym się bawić i miały możliwość spędzenia czasu w świetlicy”. Do apelu dołączone są zdjęcia, na których widać odpadające z dna szpitalnego łóżka pręty czy pustki w szafie z pościelą. Jest też prośba o pieniądze na sprzęt.

Na tym oddziale brakuje nawet termometrów!

Organizatorem akcji jest fundacja Pomost Nadziei z Wieliczki. – Jesteśmy rodzicami bardzo chorych dzieci...