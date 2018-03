Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa podpisało 41 posłów PiS. To reforma reformy, bo dopiero co weszła w życie prezydencka nowela tej samej ustawy. W środę dokument wpłynął do Kancelarii Sejmu. Błyskawicznie nadano mu numer druku sejmowego, co wskazuje na to, że PiS szybko zamierza przegłosować zmiany.

„Z uwagi na konieczność niezwłocznego uregulowania kwestii posiedzeń KRS proponuje się, aby ustawa wchodziła w życie dzień po jej ogłoszeniu” – napisali w uzasadnieniu posłowie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego za prezes Sądu Najwyższego

