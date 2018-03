2 ZDJĘCIA Sąd Najwyższy (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, wkrótce zdecydują, czy składać wnioski do prezydenta o przedłużenie możliwości orzekania. Mimo apeli, by walczyli do końca, część sędziów zaczęła się już żegnać ze współpracownikami.