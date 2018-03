Cierpliwość ministra skończyła się po dokładnie sześciu dniach. Tyle czasu minęło od głosowania w Sejmie, gdy PiS i Kukiz’15 obsadziły stanowiska 15 sędziów KRS.

We wtorek po południu Zbigniew Ziobro napisał list do pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Już po kilku godzinach obszerny materiał na ten temat pokazały Wiadomości TVP. Nazwały go „Gersdorf blokuje reformę sądownictwa”.

PO składa wniosek o wstrzymanie finansowania TVP z budżetu. "Najważniejszy cel mediów publicznych nie jest realizowany"

W materiale – pan...