– Rozpoczynaliśmy rok szkolny deklaracją, że jest to „Rok dla Niepodległej” i rzeczywiście tak się dzieje – pochwaliła się minister Anna Zalewska, prezentując inicjatywy, które jej resort planuje podjąć w związku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

6,9 mln zł na edukację patriotyczną

Zalewska wysłała do dyrektorów szkół, rodziców i uczniów list, w którym podkreślała, że ten rok to świetna okazja, by „podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem”.

W latach 2017-21 MEN przekaże szkołom, placówkom i szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł na edukacją patriotyczną. Pieniądze z projektu „Godność. Wolność....