Gdy we wrześniu 2017 r., tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, samobójstwo popełnił 14-letni Kacper z Gorczyna w woj. łódzkim, przez kilka tygodni tragedię jego najbliższych opisywały ogólnopolskie media. Było to najgłośniejsze samobójstwo dziecka w ubiegłym roku. Niestety, niejedyne. Z zaprezentowanych w środę najnowszych danych policyjnych wynika, że w 2017 r. doszło do aż 115 samobójstw dzieci w wieku od 14 do 18 lat oraz 28 dzieci młodszych niż 14-letnie. W 2016 r. z powodu samobójstw zginęło więcej nastolatków niż w wypadkach komunikacyjnych.

400 tys. dzieci może wymagać pomocy psychiatry

– W zeszłym roku zarejestrowanych prób samobójczych było pięciokrotnie więcej niż samobójstw, przy czym musimy zdawać sobie sprawę, że są to dane wielokrotnie zaniżone, bo wielu...