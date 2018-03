To był bardzo głośny i długi protest młodych lekarzy. Zaczął się na początku października zeszłego roku. Zakończył się dopiero na początku lutego, porozumienie z medykami podpisał już nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rezydenci walczyli przede wszystkim o zwiększenie nakładów na zdrowie z 4,5 proc. PKB do co najmniej 6,8 PKB w ciągu trzech lat, o likwidację kolejek, zmniejszenie biurokracji i mniej dyżurów.

Rząd PiS od początku próbował zdyskredytować ten protest, pomniejszyć jego rangę, zakłamać żądania lekarzy. Telewizja publiczna odegrała w tym kluczową rolę. „Wiadomości” czy TVP Info nierzetelnie informowały o proteście. I tego dotyczyła moja skarga do Krajowej Rady. Ustawa o radiofonii i telewizji w art. 21 stanowi, że publiczne media powinny oferować informację i publicystykę cechującą się m...