Każdy z klubów poselskich mógł wybrać maksymalnie dziewięciu „swoich” kandydatów spośród 18 osób zgłoszonych przez grupy sędziów i obywateli. PO, Nowoczesna i PSL nie poparły nikogo – ich zdaniem reforma KRS łamie konstytucję. PiS wskazał dziewięć osób, a Kukiz’15 sześć. O ile partia Jarosława Kaczyńskiego ujawniła, kogo poparła, o tyle ugrupowanie Pawła Kukiza nie chciało tego zrobić. W piątek nazwiska opublikowała jednak Kancelaria Sejmu.

– Dziwnym trafem zgłoszenia PiS i Kukiz’15 domykają listę 15 kandydatów – czyli dokładnie taką, która musi zostać przedstawiona do głosowania Sejmowi. Czy w sprawie wyborów do KRS mamy do...