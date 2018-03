W czwartek o północy minie termin, który kluby sejmowe dostały na wskazanie kandydatów do KRS. Każdy mógł wybrać maksymalnie dziewięciu „swoich” spośród 18 osób zgłoszonych przez grupy sędziów i obywateli. PO, Nowoczesna i PSL nie poparły nikogo – bo ich zdaniem reforma Rady łamie konstytucję. PiS wskazał dziewięć osób, a Kukiz’15 sześć.

Oba ugrupowania mają odpowiednią liczbę posłów, by – z pomocą koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego oraz kilku posłów niezrzeszonych – przegłosować listę za pierwszym podejściem. Sam PiS byłby w stanie to zrobić dopiero w drugiej rundzie. Wszystko wskazuje na to, że głosowanie odbędzie się we wtorek.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński próbował je przyspieszyć, ale w czwartek poniósł...