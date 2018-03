Ogłoszony w czwartek rządowy projekt „ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP”, to już drugie podejście obecnej władzy do degradacji takich osób jak generałowie Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak. Po raz pierwszy z takim pomysłem wystąpił Antoni Macierewicz, który w grudniu 2016 r. ogłosił, że w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego rozpoczyna procedurę pozbawienia Jaruzelskiego stopnia, bo „zbrodniarze przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli, by nosić te stopnie wojskowe".

