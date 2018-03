Podczas kolejnych zgromadzeń okręgów sądowych samorządy sędziów podejmują uchwały, w których wytykają Ministerstwu Sprawiedliwości arbitralne odwołania prezesów sądów przed upływem kadencji, manipulacje statystyczne i szykany wobec niepokornych. Apelują do kolegów, by nie przyjmowali stanowisk po odwoływanych prezesach. Wzywają też sędziów, którzy zgodzili się kandydować do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, by ponownie przemyśleli swoje decyzje. Takie uchwały podjęli ostatnio sędziowie m.in. okręgów: krakowskiego, poznańskiego, łódzkiego, bydgoskiego, częstochowskiego, toruńskiego, radomskiego i warszawskiego.

