Piskorski przebywa w areszcie od maja 2016 r. To wtedy do siedziby prokremlowskiej partii Zmiana i mieszkań jej liderów weszli agenci ABW. Zabrali komputery i dokumenty, zatrzymali Piskorskiego.

To najgłośniejsza od dawna sprawa szpiegowska dotycząca polskiego obywatela. Od 2016 r. prokuratura regularnie występuje do sądu o przedłużenie aresztu tymczasowego. Dlaczego Piskorski jest tak długo w areszcie bez aktu oskarżenia, pytamy Prokuraturę Krajową, która prowadzi sprawę. – Skala i charakter działalności Mateusza Piskorskiego czynią sprawę szczególnie zawiłą, skomplikowaną i wielowątkową, co przekłada się na zakres i czas trwania czynności dowodowych, a w konsekwencji na czas trwania tymczasowego aresztowania – odpowiada.