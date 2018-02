– Wszystkie kandydatury (18 osób) zostały już upublicznione. Marszałek Sejmu wystąpił dziś do klubów sejmowych o wskazanie kandydatów spośród tej grupy – poinformował w czwartek po południu szef Centrum Informacji Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Dziewięciu spośród 17 ujawnionych wcześniej kandydatów do KRS jest związanych z resortem sprawiedliwości lub w ostatnim czasie dostało awans od Zbigniewa Ziobry. Czterech kolejnych to bliscy nowych prezesów sądów z łaski Ziobry lub osoby zgłoszone do Rady przez eksperta ministerstwa.

W czwartek dołączył do nich sędzia wojskowy w stanie spoczynku ppłk Mariusz Lewiński...