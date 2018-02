Pogróżki mają wysyłać: fizyk, prof. Paweł Artymowicz oraz ekspert lotniczy Michał Setlak. – Do amerykańskich naukowców pracujących nad stworzeniem wirtualnego modelu Tu-154M docierają groźby; nie damy się zastraszyć – powiedział Binienda w TV Republika. A prorządowa „Gazeta Polska” podała w poniedziałek nazwiska autorów gróźb. – Nie wiem, co z tym zrobić, to ewidentne pomówienie, powinienem oddać sprawę do sądu, ale nie mam na to ani czasu, ani pieniędzy – mówi „Wyborczej” Setlak, jeden z czołowych polskich fachowców od lotnictwa.

„Jest pan wykorzystywany przez grupę zwolenników teorii spiskowych”

Setlak przekazał nam maila, w którym miał „grozić” Gerardowi Olivaresowi z National Institute for Aviation Research uniwersytetu w Wichita w Kansas...