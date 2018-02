O nowych zasadach oceniania nauczycielskiej pracy minister edukacji Anna Zalewska rozmawia ze związkami zawodowymi od kilku miesięcy. Gdy jesienią zaproponowała im pierwsze rozwiązania, przeciwne zmianom były nawet skłócone ze sobą Związek Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarność”.

MEN zaproponowało wówczas, że nauczyciele będą oceniani różnie w zależności od stopnia awansu. Lista wymagań w przypadku stażystów miała 17 pkt, nauczycieli kontraktowych – 26, mianowanych – 33, a dyplomowanych – aż 40. To, co budziło największe wątpliwości, to pomysł, by ocenie była poddawana również postawa etyczno-moralna.

Gdy związki...