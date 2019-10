3 ZDJĘCIA Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wywiadu na antenie Polsat News, 7.10.2019 (Screen z programu TV Polsat News)

- Jeśli chodzi o sądy, to tu były trudności w przeprowadzaniu reformy, także ze strony międzynarodowej. Ale my, jeśli tylko społeczeństwo nam zaufa, do tego wrócimy - powiedział Jarosław Kaczyński w Polsat News. Sądy nazwał "ostatnią barykadą".