Podczas kampanii 2015 roku ulubioną figurą retoryczną PiS było przypominanie węgierskiego premiera Ferenca Gyurcsánya. Na wewnętrznej naradzie Węgierskiej Partii Socjalistycznej przyznał, że jej działacze kłamali „w nocy, rano i wieczorem” oraz że „spieprzyli, co się da”. Taką rolę według PiS odgrywały nagrania polityków PO z restauracji Sowa i Przyjaciele. Po czterech latach rządów PiS minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi dyrektorom najważniejszej agencji rolnej to samo co w 2006 r. jego węgierski kolega.