PAWEŁ WROŃSKI: Oglądam konwencje PSL-Koalicji Polskiej i mam wrażenie, że ludowcy zapomnieli o rolnictwie. Władysław Kosiniak-Kamysz niczym gołąbek pokoju opowiada o pojednaniu, o dobrowolnym ZUS, o ułatwieniach dla przedsiębiorców…

PIOTR ZGORZELSKI: – To chyba źle pan słuchał, bo rolnictwo jest nadal jednym z najważniejszych obszarów naszej troski. W ostatnią sobotę na konwencji w Przedborzu przypominaliśmy, że chcemy podwyższyć dotację do hektara do 1,2 tys. zł. PiS zapowiadało, że zaraz po objęciu władzy wyrówna dopłaty z europejskimi, i co?