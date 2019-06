Rozmowa z Mariuszem Śledzikiem, hydrogeologiem z Wodociągów Kieleckich

Janusz Kędracki: Wysychamy? Może nam zabraknąć wody?

Mariusz Śledzik, hydrogeolog z Wodociągów Kieleckich: – Polska jest krajem, któremu może grozić brak wody. Jesteśmy w takiej sytuacji, jak Cypr czy Malta, choć to kraje w większym stopniu górzyste.

Dlaczego tak się dzieje, skoro u nas przeważają niziny?

– Nie budowano dużych zbiorników retencyjnych, które by zatrzymały odpływ wód. Te małe poprawiają sytuację tylko jednej czy dwóch miejscowości. Do tego, że woda szybko odpływa, przyczynia się też kanalizacja deszczowa.

Obniża się poziom wód gruntowych, co roku jest mniej opadów. Większość powierzchni naszego kraju dotknięta jest suszą hydrologiczną, to tereny na północ od Kielc.

A jaką mamy sytuację w Kielcach?

– Od stycznia do początku maja praktycznie nie mieliśmy opadów. Pokrywa śnieżna, która stanowi źródło wody, bardzo szybko zeszła. Odnotowaliśmy kilkumetrowe spadki w naszych studniach. My korzystamy z wód głębinowych, nie odczuwamy więc tak bardzo sezonowych wahań. Dla tych, co korzystają ze studni kopanych, to była jednak katastrofa. Deszczowy maj praktycznie odbudował to, co mieliśmy poprzednio.