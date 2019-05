#vote4friendship to wspólny projekt 16 krajów UE, który ma zachęcić młode osoby do głosowania w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W ramach projektu Pencil Friends, który jest częścią akcji#vote4friendship, 19 grafików i ilustratorów z 16 krajów członkowskich Unii Europejskiej przygotowało plakaty oparte na motywie międzynarodowej przyjaźni – idei bliskiej zarówno Unii Europejskiej, jak i młodym ludziom, którzy chętnie zawierają znajomości przekraczające geograficzne czy mentalne granice.

Każdy z artystów w projekcie stworzył unikalną postać reprezentującego dany kraj „przyjaciela”. Poszczególni bohaterowie zostali połączeni w międzynarodowe pary i przeniesieni na plakaty. Na powstałych grafikach postaci podają sobie ręce i zachęcają do głosowania „na przyjaźń”.

Grafika, którą znajdą w piątek czytelnicy dziennika na odwrocie plakatu z Unią Europejską, symbolizuje przyjaźń polsko-portugalską. Jej autorami są Tymek Jezierski z Polski oraz Tiago Galo z Portugalii.