Pociski wystrzelono z okolic położonego na wschodnim wybrzeżu miasta Wonsan w kierunku wschodnim - podaje BBC.

To pierwsze wystrzelenie rakiet od listopada 2017 r., gdy Phenian przetestował międzykontynentalny pocisk balistyczny. W zeszłym miesiącu władze Korei Północnej poinformowały, że sprawdziły to, co określały jako nową „broń taktyczną”. To również pierwsze testy rakietowe od szczytu w Wietnamie między przywódcą Korei Północnej Kim Dżong Unem a prezydentem USA Donaldem Trumpem, który zakończył się bez porozumienia.

- Zdajemy sobie sprawę z działań Korei Północnej. Będziemy je nadal monitorować w razie potrzeby. - stwierdziła rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

W ubiegłym roku Kim zapowiedział, że zaprzestanie testów jądrowych i nie będzie już uruchamiał międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Wydaje się jednak, że działalność jądrowa jest kontynuowana, a zdjęcia satelitarne głównego ośrodka jądrowego Korei Północnej w zeszłym miesiącu wykazały tam ruch, co sugeruje, że kraj może przetwarzać materiał radioaktywny w paliwo bombowe.