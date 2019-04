To się naprawdę w głowie nie mieści. „Solidarność” nie zgadza się na organizację obchodów 4 czerwca w miejscu dla Polaków symbolicznym. Nie zgadza się, by w rocznicę wyborów, które doprowadziły do upadku komunizmu, wolni ludzie świętowali wspólnie. Wolni ludzie o różnych poglądach, ale wyznający to samo przywiązanie do polskiej historii, polskiej tożsamości i polskiego dziedzictwa. Działacze obecnego związku uważają, że plac jest ich, że mogą na nim robić, co im się żywnie podoba. A ten plac nie jest ich. Jest nasz. Jest wspólny. I ludzi obecnego związku, i tych, którzy obecnej polityki związku nie akceptują. I ludzi obecnej władzy, i tych, którzy wyznają inne wartości.

4 czerwca mógł być szansą do wspólnego spotkania. Nawet nie dialogu, bo na to nie ma dziś szans, a tworzenie lukrowanego, fałszywego pojednania nie ma sensu i zakłamuje rzeczywistość.