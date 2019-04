„PiS jest partią wolności” – oświadczył Prezes w Gdańsku. Że też sam na to nie wpadłem! No tak. Oczywiście. Mariusz Kamiński jest wolny. Pedofile w sutannach są wolni. Marek Falenta jest wolny. Faszyści są wolni. Kto inny by im to zagwarantował, jeśli nie partia wolności, czyli PiS?

Zgadza się. Takiej wolności jak za pisowskich rządów jeszcze w Polsce nie było.

Wolno ułaskawiać przestępców w krawatach, zanim zostaną prawomocnie skazani. Wolno ukrywać zboczeńców przed wymiarem sprawiedliwości. Wolno uparcie nie znajdować szukanego listem gończym przestępcy. Wolno nie zauważać przestępstw z nienawiści.

Sam Prezes jest cennym wzorem wolności – w jego przypadku: od bycia niepokojonym przez prokuraturę mimo poważnych oskarżeń. A władcy harvesterów jak obficie korzystali z nieznanej wcześniej wolności wyrzynania puszczy! A ilu państwowych urzędników dzięki PiS korzysta z wolności obdarowywania Tadeusza Rydzyka publicznymi pieniędzmi.