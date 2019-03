Sobotnie konwencje były indywidualnymi występami trzech wodzów szykujących się do wielkiego starcia. Taki grecki, męski agon, na którym jednak nie dyskutuje się jak w Atenach, ale przemawia, i to wyłącznie do swoich.

Zwolennicy Schetyny zachwycali się więc jego wystąpieniem (rzeczywiście przewodniczący zrobił znaczące postępy w retoryce), zwolennicy Biedronia byli wzruszeni do łez jego świeżością i energią, a admiratorzy Kaczyńskiego z wdzięczności modlili się gorliwie o jego długowieczność.

Z treści wystąpień wywnioskowałam, że jakimś cudem przeskoczyliśmy już wybory do europarlamentu i szykujemy się (w każdym razie wodzowie) do decydującego starcia, czyli wyborów krajowych. Było bowiem o polityce polskiej i socjalnej, o złu wrogów, o mądrości i przyszłości partii; obietnic pustych też było bez liku.

Wolę polityczną wodzów i rodzaj uprawianej polityki odsłania raczej sposób konstruowania list wyborczych niż mowy. Wiosna jest naprawdę świeża i obiecująca, ale niestety na jej listach są w większości młodzi, nieznani nikomu ludzie, tak jakby europejskie wybory miały być przedszkolem szykującym do prawdziwego partyjnego życia. Pytanie tylko, czy po tych wyborach ono rzeczywiście nadejdzie?