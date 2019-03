„Był trotyl” – twierdzą na okładce dziennikarze tygodnika „Sieci”, w samym tekście pisząc już jakby co innego: „Na zdecydowanej większości z nich [próbek] znaleziono ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych. Jak się dowiadujemy, chodzi o trotyl, ale też inne składowe”.

Jako chemik z wykształcenia, czuję się wobec tych dwóch zdań bezradny. Znaczy, co to znaczy? – jak pytał kapitan Mamert Stankiewicz. Znaleziono ślady substancji używanych do produkcji trotylu – czy sam trotyl? I co w tym kontekście oznaczają „inne składowe”? Jakich „innych składowych” potrzebujemy do wyprodukowania materiału wybuchowego z trotylu?

Załóżmy, że autorom chodzi po prostu o substancje potrzebne do wyprodukowania trotylu oraz innych materiałów wybuchowych. Znaczy – to nic nie znaczy.

Te substancje są wszędzie

Najpopularniejsze materiały wybuchowe wytwarza się z substancji używanych powszechnie i występujących wszędzie. Między innymi dlatego w praktyce znakuje się je specjalnymi substancjami, zwanymi „markerami”, bo inaczej ślady materiałów wybuchowych zobaczymy literalnie wszędzie.