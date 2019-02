To był niezwykle deszczowy schyłek sierpnia 1990 r., gdy po raz pierwszy przestąpiłam próg dawnego żłobka przy ul. Iwickiej w Warszawie, pierwszej siedziby „Gazety Wyborczej”. Oczywiście nie miałam parasolki (wciąż był to towar deficytowy). Na podłodze wokół mnie utworzyła się natychmiast kałuża. I może to sprawiło, że Ewa Maziarska przyjęła mnie na staż do poszukującej dziennikarzy „Gazety Stołecznej”, którą kierowała. W owych pionierskich czasach odbywało się to niemal bez żadnych formalności.

Ona też sprawiła, że jeden z moich tekstów – o walce działkowców z Mokotowa o zachowanie ogródków – wylądował niebawem na czołówce głównego grzbietu „Wyborczej”. Nie obyło się bez kłopotów. W naszej części redakcji były tylko dwa komputery na kilkanaście osób. Gdy Ewa kończyła ów tekst redagować, zniecierpliwiony inny dziennikarz bez pardonu wyrwał z niego dyskietkę, by „przejąć” cenne miejsce. A artykuł nie był jeszcze zapisany. Ewa musiała więc go stworzyć niemal na nowo, pod presję deadline’u, eliminując moje nowicjuszowskie niedoróbki.