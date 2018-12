O możliwej nominacji portal Polityka Insight poinformował na Twitterze.

28-letni Adam Andruszkiewicz to absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Od początku swojej kariery politycznej związany był z narodowcami – w 2014 r. bezskutecznie startował z ramienia Ruchu Narodowego do Parlamentu Europejskiego, później, w latach 2015-16, był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Do Sejmu dostał się jako „jedynka” z list Kukiz’15 w okręgu białostockim w 2015 r.

Kiedy został posłem, zrezygnował z szefowania Młodzieży Wszechpolskiej przed końcem dwuletniej kadencji. W maju 2016 r. wystąpił też z Ruchu Narodowego. W tym samym miesiącu założył wraz z publicystą Rafałem Ziemkiewiczem oraz posłami Kukiz’15 Markiem Jakubiakiem i Sylwestrem Chruszczem kanapowe stowarzyszenie Endecja.

W listopadzie 2017 r. opuścił klub Kukiz’15 i przystąpił do koła poselskiego Wolnych i Solidarnych. W kwietniu 2018 r. wystąpił z Endecji. Jak podaje portal Wirtualna Polska, w piątek Andruszkiewicz odszedł z Wolnych i Solidarnych.