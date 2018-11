1 ZDJĘCIE Donald Tusk w czasie obchodów Święta Niepodległości (Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta)

"To, co nas łączy, jest o wiele mocniejsze od tego, co nas dzieli" - mówił w niedzielę rano Donald Tusk, który razem z politykami opozycji złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.