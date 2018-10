Szympansice mają głos

W "Przekroju" niesamowity reportaż o mieszkankach warszawskiego zoo, szympansicach Mandy, Lucy, Kimberly i Lizie, które wbrew panującym w szympansich społecznościach patriarchalnych zasadom, przejęły w stadzie władzę.

Cofamy się do lat 60, gdy w Nigerii myśliwi zabijają dorosłe szympansy, a malutkie małpki sprzedają do europejskich ogrodów zoologicznych. Jedna z nich, szympansica, trafia do zoo w Dublinie. W 2008 r. jej córka Mandy, wnuczka Lucy i jeszcze inna samica przyjechały do Warszawy. I w tym momencie zaczyna się arcyciekawa historia o szympansich związkach, uczuciach, walce o pozycję. O ich miłości i o cierpieniu. Niby to wszystko takie prawie ludzkie, ale nie do końca. - Układy wśród szympansów są skomplikowane, a człowiek, choćby się starał, nie jest w stanie przeskoczyć ich sympatii i antypatii – mówi jedna z opiekunek małp cytowana w reportażu.