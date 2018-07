Szef FIFA Gianni Infantino nazwał zakończony w niedzielę mundial najlepszym w historii. Wtórowali mu trenerzy, piłkarze i kibice, których do Rosji przyjechało ponad trzy miliony. – Pokazaliśmy, że nasz kraj jest przyjazny ludziom, że Rosjanie na ulicach nie piją wódki z niedźwiedziami grającymi na bałałajkach – mówi szef rosyjskiej organizacji turystycznej.

Ale specjaliści twierdzą, że udany turniej niespecjalnie przełoży się na zainteresowanie turystów. Skorzystać mogą Moskwa, Sankt Petersburg i Soczi, które i bez mistrzostw były najchętniej odwiedzanymi rosyjskimi miastami. Jekaterynburg, Sarańsk, Rostów nad Donem czy Wołgograd pozostaną turystyczną prowincją.

Nie wszyscy, którzy przyjechali do Rosji, wrócili zresztą zadowoleni. Kibice ze Szwajcarii i Hiszpanii złożyli skargi w ministerstwie ds. sytuacji nadzwyczajnych, bo zamiast do Rostowa nad Donem pojechali do Rostowa Wielkiego (miasta dzieli 1300 km), a grupa Argentyńczyków nie zobaczyła meczu z Chorwacją, gdyż zamiast do Niżnego Nowogrodu trafiła do Nowogrodu Wielkiego (1000 km).