Polska pozostanie w dość ciepłej i wilgotnej masie powietrza, co w ciągu dnia będzie sprzyjać tworzeniu się chmur z przelotnym silniejszym deszczem i aktywnymi burzami. Na przeważającym obszarze temperatura wzrośnie do 21-23 stopni. Na zachodzie może być gorąco - do 26 stopni.

Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, a ciśnienie atmosferyczne powinno być w miarę stabilne na lekko obniżonym poziomie.

Nocą z piątku na sobotę przelotne opady i burze będą się pojawiać głównie na wschodzie i częściowo w centrum. Noc będzie w miarę komfortowa pod względem termicznym - od 13 stopni na północnym-wschodzie do 15-16 stopni na pozostałym obszarze.

Prognoza pogody na piątek, 13 maja

Pamiętajmy, że burze najlepiej przeczekać w zamkniętym pomieszczeniu, ewentualnie w samochodzie z dala od drzew. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne – odczujemy spadek sprawności psychofizycznej, nasilającą się nerwowość, spadek poziomu koncentracji.