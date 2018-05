Amerykański program pomocy humanitarnej Temporary Protected Status (tymczasowy status ochronny) powstał w 1990 r. z myślą o imigrantach na terenie Stanów Zjednoczonych, którzy z powodu konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, epidemii lub innych nadzwyczajnych - ale tymczasowych - zdarzeń nie mogą wrócić do swoich ojczyzn.

Imigrantom pochodzącym z Hondurasu taki status ochronny przysługiwał od 20 lat. Otrzymali go w 1998 r., gdy w ich kraj uderzył huragan "Mitach".

Obywatele krajów uwzględnionych w TPS mogą legalnie przebywać i pracować na terenie USA do czasu zakończenia ochrony. Choć w założeniu ochrona ma być "tymczasowa" i trwać od 6 do 18 miesięcy, to w poszczególnych wypadkach była wielokrotnie przedłużana.

Amerykański departament bezpieczeństwa wewnętrznego poinformował, że warunki w Hondurasie "znacząco się poprawiły" od czasu katastrofy. Tym samym obywatele tego kraju dostaną czas do 2020 r. na zorganizowanie wyjazdu z USA lub znalezienie "alternatywnej legalnej imigracji".