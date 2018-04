Gdyby Polacy mieli pójść do urn na początku kwietnia, na PiS zagłosowałoby 46 proc. deklarujących udział w głosowaniu. To o 2 punkty procentowe więcej niż w marcu. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska, która uzyskałaby 16 proc. poparcia - to wzrost o dwa punkty w stosunku do poprzedniego miesiąca. Do Sejmu weszłyby też SLD z wynikiem 6 proc. (wzrost o jeden punkt) oraz Kukiz'15 z 5 proc. głosów (spadek o jeden punkt).