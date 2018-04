Spotkanie zwołał sędzia Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w KRS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ma do niego dojść w siedzibie Rady. – To moja inicjatywa. Nikt mnie do tego nie nakłaniał, nie zmuszał. Czułem się do tego zobowiązany jako najstarszy wiekiem i dość doświadczony prawnik – tłumaczy swe intencje sędzia Johann.

W jakim trybie odbędzie się spotkanie? – Bez żadnego trybu. Zaprosiłem na prywatne – żeby nie powiedzieć towarzyskie – spotkanie, nie posiedzenie – podkreśla sędzia Johann, wyjaśniając, że wyszedł z inicjatywą także „z koleżeńskiej życzliwości: w celu zapoznawczym i organizacyjnym”.

Posłanka Pawłowicz: Możemy wybrać wiceprzewodniczącego

Czy 15 sędziów zostało powołanych do KRS zgodnie z konstytucją? – Nie chciałbym na to pytanie odpowiadać. Wychodzę z założenia, że jeżeli akt normatywny obowiązuje i nie został skutecznie zaskarżony, to mamy domniemanie jego konstytucyjności – odpowiada.