3 ZDJĘCIA Polscy europarlamentarzyści, którzy głosowali przeciwko wprowadzeniu poprawki nawołującej do zakazania terapii konwersyjnych: Janusz Lewandowski, Danuta Huebner, Ryszard Czarnecki, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Kalinowski, Zdzisław Krasnodębski. (Parlament Europejski)

Aż 25 polskich eurodeputowanych nie poparło wezwania PE do zaprzestania terapii konwersyjnej mającej rzekomo prowadzić do zmiany orientacji seksualnej. To przede wszystkim politycy PiS. Ale nie zabrakło w tym gronie również przedstawicieli PO.