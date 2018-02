W niedzielę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zadzwonił do szefa PO Grzegorza Schetyny i uprzedził go, że za chwilę ogłosi swój start w wyborach. – Tego dnia przewodniczący miał urodziny i pewnie nie był to dla niego prezent – przyznał Adamowicz.

Adamowicz szachuje Platformę

Od wielu miesięcy PO rozważała, czy wystawić w Gdańsku rządzącego od 20 lat Adamowicza, posłankę Agnieszkę Pomaską czy eurodeputowanego Jarosława Wałęsę. Adamowicz, który od trzech lat nie jest członkiem PO, zapewniał, że podporządkuje się decyzji partii i nie wystartuje samodzielnie, jeśli nie zostanie wybrany, choć był liderem sondaży. Jednak gdy przed tygodniem Schetyna powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że kandydatem nie będzie Adamowicz, zaczął on przygotowywać...