Jak pokazuje badanie, do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się 40 proc. badanych. W porównaniu z sondażem sprzed miesiąca to spadek o 2 pkt proc. Za przeciwników obecnego rządu uważa się 17 proc. Polaków (wzrost o 3 pkt proc.). Obojętność wobec niego wyraża co trzeci z nas (34 proc., wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż CBOS. Polacy zadowoleni z rządu PiS

Badanie przeprowadzono w dniach 1-8 lutego. Było to więc tuż po przyjęciu przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy o IPN,?która wywołała kryzys międzynarodowy i pogorszenie relacji z naszymi zagranicznymi partnerami. Izrael obawia się bowiem, że nowe przepisy umożliwią karanie świadectw ocalałych z Zagłady.

Już po podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę Departament Stanu USA wydał...